Öğrenciler için "eğitim kart" projesi

03.09.2019 16:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek için "eğitim kart" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi 30 bin aileye verilecek ve kırtasiye alışverişinde kullanılacak kartlarla ilgili protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imza töreninde yaptığı konuşmada kentteki 30 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edileceğini belirtti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da protokolün hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafa katkıda bulunacağını kaydetti.

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında imzalanan protokol aracılığıyla öğrencilere toplamda 2 milyon 160 bin lira değerinde destek sağlanacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği eğitim kartla alışveriş yapanlara ek yüzde 10 oranında indirim yapacak.

Kaynak: AA