Öğrenciler için "Askıda İzmirim Kart"
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Öğrenciler için "Askıda İzmirim Kart"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dayanışmaya bir yol daha ekliyor.

Öğrenciler için
09.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dayanışmaya bir yol daha ekliyor. "Askıda İzmirim Kart" uygulamasıyla hayırsever İzmirliler, destek olunması gereken öğrencilerin kartlarına yükleme yapabilecek.

Dünyayı sarsan korona virüs salgını pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sosyokültürel ve ekonomik yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan, nakit yardımından erzağa, ücretsiz ulaşımdan askıda faturaya pek çok dayanışma kampanyasına imza atan ve yardımseverlerle yardıma muhtaç olanlar arasında köprü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışmasına bir yol daha ekledi ve "Askıda İzmirim Kart" uygulamasını başlattı. Öğrencilere yönelik bu uygulama da www.bizizmir.com üzerinden işleyecek. Destek olunması gereken öğrenciler kimlik ve İzmirim kart bilgileriyle yüklenmesini istedikleri biniş miktarını başvuru formuna girecek. Yardım etmek isteyen İzmirliler ise askıda görülen kartlara olanakları ölçüsünde yükleme yapabilecek. Aynı karta ayda bir defadan fazla yükleme yapılamayacak.

Başkan Soyer'den çağrı

Hiçbir kampanyada doğrudan nakit yardımı almadıklarını özellikle vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "En baştan beri, 'Alan el, veren eli görmeyecek. Biz varız' dedik, öyle de yaptık. Gıptayla bakılan İzmir dayanışmasında en büyük pay, bu kültürü en güçlü şekilde sergileyen hemşehrilerimizindir" dedi.

Askıda İzmirim Kart uygulamasının da çok önemli bir sosyal fayda sağlayacağını ve salgın dönemi sonrası da devam edeceğini ifade eden Başkan Soyer, İzmirlilere şöyle seslendi:

"Sevgili hemşehrilerim; Anadolu'nun vazgeçilmezi olan 'dayanışma' kültürünü adeta yeniden canlandıran kent olarak şimdi de öğrencilerimizin elinden tutacağız. Askıda İzmirim Kart uygulamamızla, imkanları sınırlı gençlerimizin İzmirim kartlarına yükleme yapabilir ve onlara toplu ulaşım desteği sağlayabilirsiniz. Gençlik kenti İzmir'imizin gençlerine hareket özgürlüğü sağlamak için harekete geçin." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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