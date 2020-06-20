Öğrenciler içeride, veliler parkta ter döktü Öğrenciler içeride, veliler parkta ter döktü Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler sınıflarda, veliler ise parklarda ter döktü.

Öğrenciler içeride, veliler parkta ter döktü

ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler sınıflarda, veliler ise parklarda ter döktü.

Bakanlık tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği merkezi sınav için öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı. Öğrenciler, görevliler tarafından verilen tıbbi maskelerini takarak içeri girerken, okul bahçesine alınmayan veliler ise parklarda bekledi. Parkta bekleyen veliler, kuranı kerim okuyarak çocukları için dua etti.

Öğrenciler ilk defa maske ve sosyal mesafe kuralına göre sınava girecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Parkta öğrencisini bekleyen velilerden Mehmet İhsan İnci, eşiyle birlikte dua ederek beklediğini ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA