Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS'nın ikinci oturumu bugün yapılıyor.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS'nın ikinci oturumu bugün yapılıyor. YKS'da öğrenciler içeride ter döken veliler de dışarıda dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken veliler ise çocukları için dua etti.

(Furkan Tan - Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA