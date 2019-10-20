20.10.2019 14:23

Öğrenciler Hulusi Akar'ı asker selamı ile karşıladı

KAYSERİ - Tarihi Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, okumuş olduğu Kayseri Lisesi'nde öğrenci buluşmalarına katıldı. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve öğrenciler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona girişi anons edildiği sırada, öğrenciler ayağa kalkarak Bakan Akar'ı asker selamı ile karşıladı ve Kayseri Lisesi Marşı'nı okudu. Bakan Akar'da öğrencilerle birlikte Kayseri Lisesi marşının bir bölümünü okudu.

Kaynak: İHA