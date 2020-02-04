: Öğrenciler Hersek Lagünü'nde kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdi

04.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:32

Yalova'da, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Hersek Lagünü'nde kuş gözlem etkinliği yapıldı.

İlçede eğitim gören öğrencilerin davet edildiği etkinlikte konuşan Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, okulların ara tatilde olması nedeniyle programı bugüne bıraktıklarını belirtti.

Sulak alanların biyolojik çeşitlilik, canlıların sevdiği alan ve hayatın bir parçası anlamına geldiğini anlatan Mumcuoğlu, sulak alanların korunmasının önemine değindi.

Mumcuoğlu, "Buraları koruyup geliştirirsek kendi geleceğimizi de garanti altına almış oluruz. Ülkemizde 14 uluslararası korunan alan var. Bunlardan bölgemizde Manyas ve Uluabat var. Bunlar en üst derecede uluslararası anlaşmalarla korunan alanlar. Bir de ulusal önemi haiz İznik Gölü gibi büyük göllerimiz var. Bunun dışında buradaki Hersek Lagünü gibi yerel öneme sahip sulak alanımız var." diye konuştu.

"Buradaki güzel değerleri her yerde göremezsiniz"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'a, alanın korunmasında verdiği destek ve yürütülen projeler için teşekkür eden Mumcuoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki güzel değerleri her yerde göremezsiniz. 221 farklı kuş türü sayılmış burada. Şu anda flamingolar beslenmelerini rahatlıkla yapabiliyor. Burada eğer bir inşaat çalışması olsaydı biz bu değerleri göremeyecektik. O yüzden bizim sulak alanlarımızı koruma kullanma dengesi içinde koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Burada da en büyük vazife sizlere düşüyor. Ailelerimize, büyüklerimize, sulak alanları korumamız gerektiğini söylüyoruz."

Hersek Lagünü'nde belediye tarafından yürütülen projelerin yakın zamanda açılışının yapılacağı müjdesini veren Başkan Oral da 2004'ten itibaren lagünde sürdürülen çalışmaların önemine değindi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan, lagünde sürdürülen projelerin lagünü taçlandıracağına inandığını dile getirdi.

Alandaki kuşları gözlemlemek için gelen öğrenci grubu, görevlilerin kurduğu dürbün ve teleskoplarla flamingoları izleme fırsatı buldu.

Heyecanlarını arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, farklı kuş türlerinin bulunduğu lagünde güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

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