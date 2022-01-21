Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti - Haberler
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Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti Samsun Baruthane Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin isteğiyle son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri olan "Bilmem mi" şarkısı çalındı.

SAMSUN (İHA) - Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

SAMSUN - Samsun Baruthane Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin isteğiyle son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri olan "Bilmem mi" şarkısı çalındı. Öğrenciler, şarkının sahibi 'Sefo' adıyla bilinen Seyfullah Sağır'ı okullarına davet etti.

Baruthane Ortaokulu yönetimi karne töreninde öğrencilerin isteğini kırmadı. Son zamanlarda okullarda da sıklıkla çalınan 'Bilmem mi' şarkısı öğrenciler tarafından hep bir ağızdan söylendi. Şarkının temposuna ellerinde karnelerle eşlik eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Şarkı başlamadan önce ise öğrenciler toplu bir şekilde "Sefo, Baruthane seni bekliyor" diye bağırarak okullarında 'Sefo'yu davet etti.

Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri

Samsun, Güncel, Haber

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