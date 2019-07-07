Öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi

Karapınar'da kuran kursu öğrencileri yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Mehmet Akif Erkek Yatılı Kuran Kursu öğrencileri, Atatürk Kapalı Spor Salonunda elma yeme, halat çekme, çuvalla koşma yarışında ter döktü.

Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, etkinliğe 120 öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımız yaz tatilinde hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bu etkinliklerle aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirme çalışıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA