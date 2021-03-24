Öğrenciler hem öğrendi hem yarıştı
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Öğrenciler hem öğrendi hem yarıştı

24.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:35
Öğrenciler hem öğrendi hem yarıştı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri ekibi, İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Acrome Robotics firması ile online robotik eğitimi geliştirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri ekibi, İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Acrome Robotics firması ile online robotik eğitimi geliştirdi. 7'den 70'e tüm yaş gruplarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelere ve velilere açık olarak gerçekleşti. DogaTech Riders eğitiminin sonunda katılımcılar 24 saat süren online yarışmada yer aldı.

DogaTech Riders eğitiminin ilk etabı olan ve 15 hafta süren ilk kur tamamlandı. 15 haftalık eğitimi içeren ikinci kur ise 20 Mart'ta başladı. Online eğitimleri tamamlayan herkes İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Acrome Robotics onaylı başarı sertifikası alacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından verilen online robotik eğitiminin ardından DogaTech Riders Robot Yarışması düzenlendi. Tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine ve DogaTech Riders kurs katılımcılarına açık olarak düzenlenen yarışmada öğrenciler final heyecanını online yaşadı. Yarışma parkurunu en iyi ve en hızlı algoritmayı geliştirerek tamamlayan ve derece elde eden yarışmacılar canlı yayında açıklandı.

Açılış konuşmasını İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır'ın yaptığı canlı yayına, Acrome Robotics Kurucusu Başar Şahinbeyoğlu konuk oldu.

Hakan İnanır, "DogaTech Kodlama Eğitimi ile, ilkokul öğrencileri blok tabanlı, ortaokul öğrencileri ise Python programlama dilini öğrenme şansı buluyor. Programlama bilgisine güvenenler için ise DogaTech Riders eğitim programımızı uyguluyoruz. Geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

"YENİ NESİL EĞİTİM"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, DogaTech Riders çevrimiçi robotik kursuyla; geleceğin teknolojilerini üretecek olan öğrencilerinin robotik kazanımlarını uzaktan eğitim sürecinde de destekliyor. Matematik, fizik gibi dersleri, gerçek dünyadaki kullanım alanlarından biri olan robotik ile birleştirerek öğrencilere uygulamaları deneyimleme imkanı tanıyor.

Python programlama dili, fizik ve matematik prensiplerini içeren bir kurs olarak geliştirilen DogaTech Riders online eğitimiyle öğrenciler; temel robotik kazanımlar elde ediyorlar. Canlı simülasyon ortamında robotlarını programlamak için temel fizik ve matematik prensiplerini kullanarak otonom araçlar ve endüstriyel robotlar gibi günümüz teknolojileri ile tanışıyor, robotlarını programlıyorlar.

Online robotik eğitimine katılan öğrenciler, yazılım sektöründe en çok kullanılan programlama dillerinden biri olan Python dilini öğrendikleri için, ileride meslek hayatlarında karşılarına çıkabilecek endüstriyel robotik uygulamalarını canlı simülasyon ortamında deneyimleme imkanı buluyorlar.


Öğrenciler hem öğrendi hem yarıştı
Öğrenciler hem öğrendi hem yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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