Öğrenciler Hem Kitap Okudu Hem Eğlendi

Çankırı'da, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencileri için uçak ve tren kütüphanelerde okuma etkinliği gerçekleştirildi.



Öğretmenleri tarafından Çankırı Belediyesi tarafından yaptırılan uçak ve tren kütüphaneler ile Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'ne götürülen 120 ilkokul öğrencisi bir süre kitap okudu.



Öğrenciler, daha sonra uçağın kokpitini inceledi, tren ve uçak içindeki oyun gruplarıyla oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi sorumlusu Safiye Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliği kapsamında Çankırı'daki bütün kütüphanelerde okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Öğrencilerin uçak kokpiti ve trende kitap okuma fırsatı bulduklarını belirten Kılıç, "Etkinlikteki amacımız öğrencilerin okumayı sevmeleri. Klasik ortamlardan çıkıp farklı ortamlarda okumaya ilgilerini artırmak istiyoruz. Bunun için de Belediye Başkanlığının hazırladığı projeler doğrultusunda bir araya geliyoruz." dedi.



Çocukların dünyasında oyun olduğunu, küçüklerin oyun oynamayı sevdiğini dile getiren Kılıç, "Çocuklar oyun oynayarak rahat olmayı isterler. Biz de bu amaç doğrultusunda kendilerini farklı yerlerde bir araya getirerek okuma alışkanlıklarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.