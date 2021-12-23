Kayseri'de öğrenciler ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Haberler
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Kayseri'de öğrenciler ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kayseri'de öğrenciler ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak Melikgazi Kıyafet Evi'nde (MELKEV) ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kayseri'de Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisinde ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak Melikgazi Kıyafet Evi'nde (MELKEV) ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede bir yardımlaşma köprüsü görevi yürüten MELKEV'in dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara MELKEV'de kaymakamlık ve belediye olarak ücretsiz kıyafet, bot ve ayakkabı desteği sağladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Kayserililerin yardımlaşma ve hayır işleme duygusu çok güçlüdür. Kıyafetler, kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılarak temizleniyor ve dağıtıma hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda Şehit Mustafa Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, geri dönüşüm tesisimizde kendi imkanları ile topladıkları ikinci el kıyafetleri ayrıştırarak, MELKEV'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttı. Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle beraber geri dönüşüm ve sosyal hizmetler alanında belediyemizin yaptığı çalışmaları yerinde tanıma fırsatı buldu."

Kayseri'de öğrenciler ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kayseri'de öğrenciler ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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