Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

04.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:48
Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.

Kilis Gençlik Merkezi koordinesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yapılan ziyarette öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu.

Ayrıca çocuklara hayvanları neden sevmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. - KİLİS

Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Şehrazat Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:46:44. #1.15#
title