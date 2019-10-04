Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.

04.10.2019 17:05
Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.


4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yapılan ziyarette öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu.


Ayrıca çocuklara hayvanları neden sevmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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