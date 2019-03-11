Öğrenciler Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni Ziyaret Ettiler

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, öğrencileri gezdirerek, yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Yunusemre ilçesinde bulunan Hatice Görgülü İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sevimli dostlar için verilen hizmetler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Daire Başkanı Akbaş, öğrencilere hayvanların barınakta geçirdiği süreçleri ve onlardan korkmamızı gerektiren bir durum olmadığını anlatırken öğrenciler de dikkatli bir şekilde dinledi. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gezen öğrenciler adı olmayan bir köpeğe 'Gölge' ismini taktılar.

"Burası can dostlarımız için bir hapishane değil"

Hatice Görgülü İlkokulu öğrencilerini Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gezdiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş öğrencilere, "Burası can dostumuz olan hayvanlar için bir hapishane değil. Biz sahipsiz olan hayvanlarımızı burada tedavi edip sağlıklarına kavuşturuyoruz. Daha sonra yuvaları olsun istiyoruz. Onlara aile buluyoruz. Sahiplenmek isteyenleri sahiplendiriyoruz. Yeni yuva bulamadığımız zamanda da doğal ortamlarına bırakıyoruz. Felçli ve trafik kazası sonucu yürüyemeyen hayvanlarımızı da yürüteç yardımıyla yürümelerini sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler