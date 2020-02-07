Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteleri bu fuarda tanıma fırsatı yakaladı

07.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:52

Başkentte bu yıl 16. düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversitelerin temsilcilerini ağırladı. Fuara yoğun ilgi gösteren öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteleri yakından tanıma fırsatı buldu.



TED Ankara Koleji'nde 16. Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi. 27 üniversitenin katılımıyla düzenlenen fuarda öğrenciler birçok üniversite temsilcisini bir arada görme şansı yakaladı. Fuara yoğun ilgi gösteren öğrenciler tercih döneminde önce kazanmak istedikleri üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi edindi.



Fuarın çok faydalı olduğunu belirten TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Merve, "Bu sene karar verme ve tercih yapma açısından çok önemli bir sene. Bu fuar okulumuzda her yıl düzenleniyor gerçekten çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten faydalı oluyor aynı zamanda üniversite öğrencileriyle konuşabilmek seçim sürecinde bize çok faydalı oluyor. Yoğunluk çok fazla ve bir sürü üniversite geliyor bize kendilerini tanıtmak için gerçekten çok yoğun ve güzel" diye konuştu.



İnsanların fuara yoğun ilgi göstermesinden memnun olduğunu dile getiren 12. sınıf öğrencisi İpek, "Fuar çok etkili ve aynı zamanda okulumuz da yapılması fazla üniversitenin olması güzel hepsini aynı yerde oradan gelen görevlilerle görüşmek gerçekten çok etkili oluyor. Birinci elden bilgi almak çok güzel. İnsanların yoğun ilgi göstermesi çok güzel bence bu etkili olduğunu gösteriyor o yüzden gayet güzel" şeklinde konuştu.



Öğrencilerden Sarp Köse farklı öğretim tekniklerini daha yakından tanıma şansı elde ettiğini ifade ederek, "üniversite tercihlerimi yaparken biraz daha bilinçli olmamı sağladı. Ben felsefe okumak istiyorum. Bir çok yer gezdim ancak Hacettepe beni çok etkiledi diğer üniversitelerden farklı olarak öğretim tekniklerini daha yakından tanıma şansım oldu o yüzden de Hacettepe'yi seçeceğim sanırım. Burada çok kişi var tüm arkadaşlarıma da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bence daha fazla tekrarlanması gereken bir fuar" dedi.



TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Yağmur Gedik fuarın tercih yapma sürecinde kendisini için çok faydalı olacağını söyleyerek, "Bu sene sınava gireceğim ve devamında da tercih yapacağım. Tercih döneminde çok daha kafamız karışık o döneme girmemek için bu dönemler de bilgileri alıp kararımızı öyle vereceğiz. Zaten TM öğrencisi olduğum için İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bir bölüm seçmek istiyorum ama seçtiğim bölümün iş imkanlarını ve hangi eğitimleri alabileceğim tam olarak tanımadan bir tercih yapmak istemediğim için bu günleri çok önemsiyorum. Okulumuz bu süreci çok iyi yönetiyor" diye konuştu.



TED Ankara Koleji mezunlarından Hacettepe Tıp Fakültesi öğrenci Aslı Naz Yılmaz öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Üst düzey bir ilgi var beklediğimizden de açıkçası daha fazla ilgi var. Herkesin kazanmak istediği bir üniversite olduğumuz için çok mutluyuz. Soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz umarım herkese yardımcı oluruz. En çok nasıl çalıştığımızı, sınav sürecini nasıl atlattığımızı, okulumuzun fiziksel imkanlarını merak edenler çok fazla" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA