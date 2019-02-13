Öğrenciler Harçlıklarını Yemen'deki Çocuklara Gönderdi

Erciş ilçesinde Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıklarını Yemen'deki çocuklara gönderdi.

Okul Müdürü Yüksel Zorlu, yaptığı açıklamada, Yemen'deki kardeşlerinin açlığın ve yokluğun pençesinde olduğunu söyledi.

Zorlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz merhameti sadece panolara işlemeyip bunu gerçeğe dönüştürdüler. Yürekleriyle zihinleriyle bu konuyu işlediler. Okulumuz genelinde her ay farklı bir konu işlemekteyiz. Bu ay ki konumuz da iyilik. Öğrencilerimiz gerçekten çok güzel bir iyilik ve yardım kampanyası düzenleyerek herkese örnek oldu. Kampanyada yer alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA