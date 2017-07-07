Öğrenciler Harçlıklarını Külliye İnşaatını Bağışladı

Göreme'de Yaz Kursu'na devam eden öğrenciler Kuran Kursu hocası Kadir Evci'nin rehberliğinde Nevşehir İl Müftüsünü ziyaret ettiler.



Ziyaretlerinde yeni yapılan ve hizmete geçen Müftülük Hizmet Binası'nın hayırlı olmasını dilediler, bu arada inşaatı hızla devam eden Külliye Camii'ni de ziyaret eden öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paraları zarf içinde külliye camiine bağışladılar. Bağış makbuzlarını hocalarına teslim eden İl Müftüsü Öztürk,"Öğrencilerin ziyaretinden çok memnun oldum. Sizin bu güzel davranışınız, harçlıklarınızı camiye bağışlamanız beni çok etkiledi. Dilerim Allah da sizlere daha çok versin, bol bol sevap ihsan eylesin, yolunuz bahtınız açık olsun" dedi. - NEVŞEHİR