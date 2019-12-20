Öğrenciler harçlıklarını cami inşaatı için bağışladı

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06

Suluova ilçesinde ortaokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını cami inşaatına bağışladı.

15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ilçede inşaatı devam eden Şeker Camisi'ne katkı sağlamak için harçlıklarını bir süre biriktirdi.

Öğrenciler ve okul idarecileri, Şeker Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini ziyaret ederek dernek sorumlularına makbuz karşılığında topladıkları parayı teslim etti.

Dernek sorumlusu Yunus Fırat, Şeker Camisi yapımına verilen en anlamlı katkılardan birinin öğrencilerin geldiğini vurgulayarak, "Çocuklarımıza teşekkür ederim. Bu duyarlı davranışları bizi duygulandırdı. Rabbim onları her türlü tehlikeden muhafaza etsin ve duyarlılıklarını her daim canlı tutsun. Çocuklarımızın katkıları inşallah bereketli olur." dedi.

Kaynak: AA