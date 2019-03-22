Öğrenciler Göl Kıyısında Suyun Önemine Dikkat İçin Yürüdü

Beyşehir'de, göl kıyısında bir araya gelen ana okulu öğrencileri suyun önemine ve tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek için ellerinde pankartlarla yürüdü.



Beyşehir Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Park'ta buluştu.



Öğretmenleri nezaretinde göl kıyısında ellerindeki suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik mesajlar içeren görsel pankartlarla birlikte bir süre yürüyen ana okulu öğrencileri, suyun önemi ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili olarak hep bir ağızdan seslendirdikleri "Beyşehir Gölü sen çok güzelsin" ve "Bir damla deme, suyunu koru" sloganlarıyla farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Öğrencilerin arkalarından yürüyen aileleri de destek verdi.



Anaokulunun okul öncesi öğretmeni Raziye Ceylan, veliler ve öğrencilerin katılımıyla dünya su günü kapsamında gerçekleştirdikleri yürüyüş etkinliğiyle Beyşehir Gölü'nün korunmasının yanısıra, suyun önemine ve tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek istediklerini, su kaynaklarının temiz kullanılarak tüketilmesi konusunda da bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA