Öğrenciler "Gıda Bankası"Na Yardım Yaptı

Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğine bağlı "Gıda Bankası"nı ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul idarecisi ve öğretmenlerin planlamasıyla Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneğini gezerek yetkililerden kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Abdullah Subaşı, öğrencilere sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankasına bir gezi planladıklarını ifade etti.

Diğer yandan Cumhuriyet ilkokulu öğrencilerinin kumbaralarda topladıkları 595 lira yardım ise Hayat Ağacı Derneğine teslim edildi.