Öğrenciler, gençlik kampında moral depoluyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile birlikte Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu ile Başkan Kılıç, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

'Gençler Doğada Buluşuyor' projesi kapsamında her yıl on binlerce öğrenciyi ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda faaliyetler, 4 mevsim hız kesmeden devam ediyor. Paintball, ip parkuru, tırmanma duvarı, zipline, pentatlon sahası ve doğa yürüyüşü etkinliklerinde eğlence ve heyecan dolu zamanlar geçiren gençler, kamp programı içerisinde yer alan eğitimlerde kampçılık konusunda bilgiler alıyor, çevre koruma bilinci elde ediyor, milli ve manevi değerler konularında birbirinden önemli kazanımlar elde ediyorlar.

"Kamp alanında her gün dolu dolu geçiyor"

Gaziantep Valiliği koordinasyonda yürütülen Gönül Akademisi Projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'na misafir olan Samiye-Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinliklerine misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamp alanında her günün dolu dolu geçtiğini söyleyerek, "Oğuzeli Belediye Başkanımız Sait Kılıç ile birlikte bugün gençlerimizin buluşma adresi kamp alanımızda genç öğrencilerimizin misafiri olduk. Burada, ev sahibi onlar. Gençlik Kampımızda her gün dolu dolu geçiyor ve öğrencilerimiz buradan çok değerli bilgiler ve moral depolamış bir şekilde ayrılıyor. 'Gençler Doğada Buluşuyor', 'Anne, Baba ve Çocuk Kampları', 'Doğada Spor Günleri', 'Paintball Şenlikleri', 'Sağlığa Adım At' gibi projelerle kamp alanımızda her yıl on binleri misafir ediyoruz. Bu ortamda gençlerimiz, kendilerini daha iyi tanıyor ve yeteneklerini keşfetme imkanı elde ediyorlar. Kamp alanında gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, onların taleplerini dinliyor, fikirlerine büyük önem veriyoruz. Bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanında yürüttüğümüz çalışmalarla gençlerimizin gelişimini destekliyoruz. Bu vesileyle kamp faaliyetlerine katılan tüm gençlerimize iyi eğlenceler diliyor, akademik yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP