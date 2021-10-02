Öğrenciler geldi spotçuların yüzü güldü

ESKİŞEHİR (İHA) - Üniversitelerin açılmasıyla Eskişehir'e akın eden öğrenciler, ikinci el eşya satışı yapan işyerlerinde yoğunluk oluşturdu, esnafın yüzü güldü.

Üniversitelerin açılmasının ardından binlerce öğrenci şehir değiştirdi. Üniversite okudukları şehre giden öğrencileri ev telaşı sararken, ikinci el eşya satışı yapan işyerlerinde ise yoğunluk oluştu. Kullanılmamış eşyaları yüksek fiyatlarla almak istemeyen öğrenciler az kullanılmış ikinci el eşyalara yoğun talep gösterdi. Spotçu esnafının uzun zamandır beklediği yoğunluk ise yüzleri güldürdü.

"Son 1 aydır yoğun bir talep var"

Öğrencilerin gelmesiyle son 1 aydır yoğunluk yaşadıklarını belirten 30 yıllık spotçu Halis Özüdoğru, talep edilen ürünlerin genelde en uygun fiyatlarda olduğunu söyledi. Ev dizmek isteyen öğrencilerin aldıkları ürünlerde fiyatlarına dikkat ettiklerini ifade eden Halis Özüdoğru, "Son 1 aydır yoğun bir talep var. Öğrenciler bütçelerine göre alışveriş yapabilmek için ikinci el eşya almayı tercih ediyorlar. Maliyeti düşürmek için alacakları ürünleri de küçüklerinden seçiyorlar. Mesela çamaşır makinesini 5 kiloluk, buzdolabını tek kapaklı seçiyorlar. Maliyetler çok yükseldi fakat elimizden geldiğince yardımcı olup uygun fiyatlara ürünler vermeye çalışıyoruz. Öğrenciler genelde buzdolabı, çamaşır makinesi, baza, yatak, gardırop gibi ürünlere talep gösteriyorlar. İkinci el eşyalarla evlerini dizmek isteseler ortalama 4 bin lira civarlarında ödeme yapmaları gerekiyor" dedi.

"Beyaz eşyaların 1 yıl garantisi olmak zorundar"

İkinci el eşya alışverişi yapan öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Özüdoğru, uyarılarda bulundu. Öğrencilerin Tüketici Koruma Kanunu'na göre var olan haklarını kullanmalarını tavsiye eden Halis Özüdoğru şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler ikinci el eşya alırlarken dikkat etmeliler. Tüketici Koruma Kanunu'na göre ikinci el alınan beyaz eşyaların 1 yıl garantisi olmak zorundadır. Eşyalarını alırlarken dikkat etsinler. Özellikle elektronik eşyalara dikkat etmeleri gerekiyor. Haklarını bilsinler ve peşine düşsünler. Dışarıdan duyduğumuz kadarıyla bazı yerler 6 ay garanti veriyor. Bunlara kanmasınlar. Aldıkları ürünün garanti kağıdında alım tarihinin doğru yazıldığını kontrol etsinler." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri