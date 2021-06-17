Öğrenciler, Gaziantep'i gezdi
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Öğrenciler, Gaziantep'i gezdi

Öğrenciler, Gaziantep'i gezdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskitaş Köyünde okuyan öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, Gaziantep'i gezerek tanıma imkanı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Güçlü Gençlik Güçlü Gelecek' projesiyle Kahta Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu öğrencileri müze ve hayvanat bahçesini gezdi.

Şehir hayatında göremeyecekleri hayvanlarla tanışma heyecanını yaşayan öğrenciler, doyasıya eğlendi. Daha sonra öğrenciler Gaziantep Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde sergilenen eserleri inceledi. Burada projeksiyon ve ses efektlerinin de kullanılarak anlatıldığı eserleri inceleyen öğrenciler, Kurtuluş Savaşında düşmana karşı yapılan direniş hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Deniz Özger proje hakkında "öğrencilerimizin birçoğu büyük şehirleri, müze ve hayvanat bahçesini görememekte. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle bir gezi programı düzenledik. Öğrencilerimiz hem Gaziantep'i gördü hem de müzede sergilenen Kurtuluş Savaşının anlatıldığı eserleri inceledi. Daha sonrada öğrencilerimiz hayvanat bahçesinde televizyon ve internet ortamında gördükleri hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerimiz hem eğlendi hem de Milli Mücadele konusunda bir çok tarihi bilgiyi görerek ve yaşayarak imkanına kavuştu. Bu projenin gerçekleşmesinde desteklerinden ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kültüre, kişisel gelişimine yönelik çalışma ve projeleri her zaman desteklediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Okul Müdürü Deniz Özger ve okul idaresine teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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