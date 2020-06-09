Öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak
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Öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak

Öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak Frig Vadisi'ndeki eserleri robotik kodlama ile yapacaklar Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kurulan atölye ile öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacaklar.

09.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:16

Öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak

Frig Vadisi'ndeki eserleri robotik kodlama ile yapacaklar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kurulan atölye ile öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacaklar.

Zafer Kalkınma Ajansı, İhsaniye Kaymakamlığı ve İhsaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan "İhsaniye Kendin Yap Atölyesi" öğrencilere eğitim verecek. Eğitim atölyesi İhsaniye Atatürk Ortaokulu Okulu ve Gazlıgöl Ortaokulu olmak üzere 2 okulda eğitim vermeye başladı. Eğitim alan öğretmen ve öğrenciler tarafından Frig Vadisi'nde buluna eserler 3 boyutlu olarak tasarlanacak.

"İlimizdeki teknolojik imkanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz"

Proje koordinatörü Sebahattin Kılıçarslan, eylül ayında çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Covid-19 süreci geçtikten sonra okulların açılmasıyla birlikte buradaki ilkokul ve ortaokul düzeyinde 7-14 yaş arası öğrencilerimize robotik kodlama eğitimi, ahşap tasarım eğitim ve 3 boyutlu modelleme eğitimleri vereceğiz. Ders dışı etkinlikleri daha iyi şekilde geçirmeleri için bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. İlimizdeki teknolojik imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için öncelikle öğretmenlerimizi eğiteceğiz. Zafer Kalkınma Ajansının bize vermiş olduğu destekle bu adımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Frig Vadisi'ndeki eserlerin atölyede kodlanacağını belirten Kılıçarslan "Robotik kodlama eğitimini 18 öğretmene verilirken eğitim 1 hafta sürecek ve yaklaşık olarak 50 saatlik bir eğitim olacak. Ahşap tasarım eğitimi ise 2 buçuk gün sürecek. Bölgemiz de önemli bir yer tutan Frig Vadisi'ndeki eserlerimizi buradaki robot ve ahşap materyallerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda da 3 boyutlu tasarımlarını da yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler Frig Vadisi'ndeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak

Kaynak: İHA

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