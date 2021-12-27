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Öğrenciler finaller öncesi stres attı

Öğrenciler finaller öncesi stres attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler final sınavları öncesinde düzenlenen konserle stres attı.

Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler final sınavları öncesinde düzenlenen konserle stres attı.

Üniversitenin Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üni-Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu ve Kampüs Geziyor Öğrenci Topluğu tarafından, final sınavları öncesinde bir moral konseri düzenlendi.

"Final Fest" adıyla organize edilen konsere Samet Piyaleoğlu ve DJ Rahman Sadıklar konuk oldu. Başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçılar verdikleri konserde, soğuğa rağmen kendilerini dinlemeye gelen öğrencileri coşturdu.

Baberti Külliyesi Açık Amfi Alanında düzenlenen konserde, sanatçıların seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler de final sınavları öncesi moral depoladı. - BAYBURT

Öğrenciler finaller öncesi stres attı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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