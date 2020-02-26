Öğrenciler, farkındalık oluşturmak için çöp topladı

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42

TOKAT'ta, ortaokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeli ile birlikte okul çevresindeki çöpleri topladı.

Zile ilçesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleri ve belediye personeli katıldı. Etkinlik öncesi, öğrencilere belediye personeli tarafından eldiven ve maske dağıtıldı. Öğrenciler belediye personeli ile birlikte okul çevresindeki çöpleri topladı.

Zile Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ayşegül Polattimur, "Sıfır Atık projesi kapsamında temiz çevre daha duyarlı öğrenciler nesiller yetiştirmek amacıyla Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte bir çalışma başlattık. Belirlediğimiz alanımızın temizliğini öğrencilerimizle birlikte yaptık ve gördük ki etraftaki çöplerin çoğu geri dönüştürebilir ambalaj atıkları. Öğrencilerimizle birlikte hem farkındalık oluşturmak hem de onlara bu bilinci aşılamak için hep birlikte bu kapsamda bir çevre temizliği yaptık" dedi.Fevzi Çakmak Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Tülay Başar Günaydın ise "Yapılan uygulama çocuklarımızda çevre bilinci oluşması açısından çok önemli. Severek yapıyorlar ve sıfır atık konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA