Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu
Haberler » 3. Sayfa » Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu - Haber

Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki bir okulda sabah öğretmen ve öğrenciler derste olduğu esnada tavandaki sıvalar düşmeye başladı.

29.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:03
Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu

'in ilçesindeki bir okulda öğretmen ve öğrenciler derste olduğu esnada tavandaki sıvalar düşmeye başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan öğrenciler okuldan tahliye edildi.


Yavuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Okulunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Öğretmen ve öğrenciler 4 katlı binada ders işlerken bazı sınıfların tavanındaki sıvalar koparak yere düşmeye başladı. Öğretmen ve öğrenciler olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, okul hızla tahliye edildi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin dışarıya çıkartıldığı okulda, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.


Okulda eğitime ara verildi


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. 2 günlük izin verilen öğrencilerin 2 gün sonra ise yakınlardaki okullara dağıtılacağı öğrenildi.


Öte yandan tahliye edilen okulda yaşanan olayın sebebi araştırılırken, çıkacak sonuca göre onarım yapılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.