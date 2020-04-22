Öğrenciler, evlerinden Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı
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23 Nisan, İzmir, Güncel

Öğrenciler, evlerinden Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı

İzmir'de Buca Çamlık Şehit Hüseyin Tolga Hepgül İlkokulu öğrencileri, "Hayat eve sığar" ev etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını, Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak kutladı.

22.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:24
Öğrenciler, evlerinden Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı

İzmir'de Buca Çamlık Şehit Hüseyin Tolga Hepgül İlkokulu öğrencileri, "Hayat eve sığar" ev etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılını, Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak kutladı. Milli Mücadele kahramanlarını canlandıran öğrencilerin fotoğrafları, öğretmenlerinin düzenlemesiyle İzmir Marşı eşliğinde klip haline getirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle kendilerini Milli Mücadele kahramanlarına benzeten öğrenciler, bu anları fotoğrafladı. Öğretmenler ise bu çalışmaya İzmir Marşı'nı ekleyerek bir klip hazırladı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anıldığı çalışma ile öğrenciler, uzaktan eğitim yapılan bu günlerde milli değerlerin farkında olarak bayram coşkusunu yaşadı.

Videoda Halil İbrahim Çomak İsmet İnönü'yü; Ege Yakışır Şahin Bey ve Kazım Karabekir'i; Selinay Apat Halide Edip Adıvar'ın gençliğini; Yusuf Şimşek, Talha Tosun ve Doruk Efe Akkuş Hasan Tahsin'i; Nehir Nisa Gökdaş, Cansu Aker, Irmak Koçak, Ela Erim, Yağmur Sayım, Eflin Dağ, Zeynep Niçar, Sinem Ateşoğlu ve İnci Nur İnce Nezahat Onbaşı'nı; Furkan Kılınçlı Fahrettin Altay'ı; R. Elif Bozkurt, Suna Gönül Demirel, Sinem Ateşoğlu, Nehir Koçak, Nur Banu Büker, Ahsen Hayal Emiroğlu, Havva Sümeyye Erdoğan, Suna Gönül Demirel, Elanur Vural, Eflin Dağ, Ebrarb Arıkanlı, Nisanur Genç, Irmak Medine Gökdaş, Elif Tuğay ve Nehir Nisa Gökdaş Halide Edip Adıvar'ı; M.Yiğit Dağ Ali Saib Bey'i; Irmak Medine Gökdaş, Eflin Dağ ve Nurbanu Büker Nene Hatun'u; Emir Berber, Doruk Özgül, Yaşar Enes Efecik, Muhammed Kalender, Hamit Kara ve Berhan Behzat Gökdoğan Sütçü İmam'ı; Sefa Ege Akyol Çete Ayşe'yi; Haktan Selahattin Kul Yörük Ali'yi; Beyza Berrak Gazioğlu, Nidanur Arslan, Sudenaz Zeytinli ve Nezahat Nur Karahan Gördesli Makbule'yi; Yaren Tuğay Fatma Seher Hanım'ı; Azra Beyaz, Cansu Aker ve Rüveyda Kara Naciye Hanım'ı; Sacid Can, M. Alperen Yiğit ve Ceylin Naz Deniz Şahin Bey'i; Taha Barış Akçadağ Kazım Karabekir'i canlandırdı. Öğretmenler Arzu Karausta, Erol Sarp, Nahide Selvi ve Petek Bacaksız da klibi hazırladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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