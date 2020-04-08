Öğrenciler, evde açıyı ölçerek posterleştirdi DÜZCE (İHA) – Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 4/b sınıfı öğrencileri evlerinde açıyı standart ölçe araçlarıyla ölçerek posterleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 4/b sınıfı öğrencileri evlerinde açıyı standart ölçe araçlarıyla ölçerek posterleştirdi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitimleri 30 Nisan'a kadar ertelenen öğrenciler uzaktan eğitim almaya devam ediyor. Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri sınıfı öğretmenleri ile uzaktan eğitim alarak derslerini bir bir işlerken, evde de eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda açıyı standart ölçme araçlarıyla yaparak dar, dik, geniş ve doğru açıyı belirlediler. Evlerde defterlerine işledikleri ders konusunu öğrenciler tek tek posterleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA