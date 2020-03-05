05.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:05

Öğrenciler el hijyeni ile hastalıklara karşı mücadele başlattı

İZMİR'deki bir okulda, özellikle kış mevsiminde sayıları oldukça artan bakterilere karşı sınıflar, nano gümüş iyon teknolojisi ile temizleniyor. ' Koronavirüs ' tehdidi nedeniyle el hijyeninin önemi konusunda bilinçlendirilen öğrenciler, ders aralarında sıraya girip dezenfekte cihazını kullanarak birçok mikroorganizmaya karşı savunma sistemlerini güçlendiriyor.Tüm yaşam alanlarında olduğu gibi okul, sınıf, tuvalet, koridor ve oyun alanlarında binlerce bakterinin bulunması, eğitimcileri kış aylarında artan hastalıklara karşı harekete geçirdi. Üst düzey dezenfeksiyon yöntemi olarak bilinen nano gümüş iyon teknolojisinin anti viral özelliğinden yararlanan İzmir 'deki bir özel okul, uzman ekipler tarafından yapılan uygulama sayesinde uzun süreli hijyen sağlıyor. Sınıfları 3 aylık periyotlarla özel cihazlarla temizlediklerini belirten temizlik firması yetkilisi Barbaros Cankaragöz, farklı yüzeylerden bakteri ölçümü yaptıktan sonra temizlenebilen ve temizlenemeyen ne kadar yüzey varsa soğuk sisleme yöntemi uyguladıklarını ifade etti. Nano gümüş iyon teknolojisi ile yapılan dezenfeksiyon işleminin uzun süreli etki sağladığını söyleyen Cankaragöz, "Çocuklarda grip salgını yaşanan riskli dönemde bakteri, virüs ve yüzeyde bulunan pek çok mikroorganizmaya karşı etkenlik sağlamış oluyoruz. Bu yöntemde aktif madde olarak toksin ve kanserojen bulunmaması da oldukça önemli" dedi.'HİJYEN İHTİYACI ARTTI'Okul yetkilisi Mustafa Kocatürk ise günümüzde hijyenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Okullardaki hijyen ihtiyacı arttı. Sınıflarımızı 3 aydan daha kısa süre içinde ilaçlıyoruz. Bu işlemin ardından 15 dakika içinde sınıfa tekrar girilebiliyor. Dezenfekte cihazlarımız sayesinde öğrenciler ellerini dezenfekte ediyor. Öğretmenler çocuklara ellerini ne sıklıkta yıkamaları gerektiğini öğretiyor. Bu cihazın ekranında bilgilendirme yazıları dönüyor. Bu ekran öğrencilerin ilgisini çekiyor. Sıraya girip ellerini dezenfekte ediyorlar. Ayrıca cihazımız sayesinde kapak ya da pil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor. Tekerlekli sandalye alarak çocuklarımızı sosyal projeye ortak etmiş oluyoruz."SIRAYA GİRİP ELLERİNİ DEZENFEKTE EDİYORLAREllerini sık sık yıkamaya özen gösterdiğini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Evrensel (9) de teneffüslerde sıraya girip ellerini dezenfekte ettiğini belirterek, "Özellikle dışarıdan geldiğimde bunu yapıyorum. Hastalıktan korunmak için bunun önemli olduğunu biliyorum" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Bora Nedim Güney (9) ise şunları söyledi:

"Kışın özellikle ellerimizi yıkamaya dikkat etmeliyiz. Bakteriler kışın bağışıklığımızı daha çok etkiler. Bizi hasta edebilir. Ellerimizi her gün 3 kez yıkamalıyız. Bu makine okulumuza geldiği için mutluyum. Her teneffüste ellerimizi dezenfekte ediyor ve bütün bakterilerden arındırıyoruz."

Kaynak: DHA