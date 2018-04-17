Öğrenciler El Emeklerini Görücüye Çıkardı

Elazığ'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan kız öğrencilerin geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm tekniği ile yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.

KYK Elazığ İl Müdürlüğü tarafından açılan geleneksel el sanatları kursuna katılan öğrenciler, rölyef, filografi, ahşap yakma, dikiş, nakış ve örgü, boncuk işleme, ahşap ve seramik boyama, boncuk işleme gibi geleneksel el sanatları ile yapmış oldukları ürünler ve geri dönüşüm tekniğiyle yaptıkları dekoratif ürünleri bir alışveriş merkezinde açılan sergiyle görücüye çıkardı.

Öğrencilerin yaptıkları el sanatı ürünlerin yanı sıra yağlı boya resim çalışmalarınında yer aldığı "Kültür ve Sanat Sokağı" adı verilen sergiyi vatandaşlar ilgiyle gezdi.

KYK İl Müdürü Suphi Döner, AA muhabirine, 7 yurtta kalan kız öğrencilerin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve sosyal aktiviteler de bulunmaları amacıyla açtıkları kurslara öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Öğrenciler için folklor, müzik, pilates, diksiyon, işaret dili gibi 50 farklı kurs imkanı sağladıklarını ifade eden Döner, şunları söyledi:

"Açtığımız kurslardaki temel amacımız kredi ve yurtlar kurumunun 4 ana işlevinden biri olan eğitim işlevini biraz daha öne çıkarmaktı. Kurum olarak öğrencilerimizin barınma, beslenme, kredi ve burs imkanlarını karşılamakla beraber eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde çocuklarımızın zamanlarını en verimli şekilde kullanabilmeleri adına kurslar açıyoruz ve etkinler düzenliyoruz. Tabi gençlerimizin bu faaliyetlere katılırken fevkalade istekli olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor."

"Kurslar sayesinde derslerimize daha çok motive oluyoruz"

Üniversite öğrencisi Gülcihan Altın, sosyal, sanatsal ve kültürel yeteneklerini geliştirmek amacıyla açılan kursların okuldaki başarılarını olumlu yönde etkilediğini dile getirdi.

Sergide birbirinden güzel el emeği göz nuruyla yapılmış yüzlerce ürün ve eser olduğunu vurgulayan Altın, "Derslerden sıkıldığımızda ya da bir yorgunluk hissettiğimizde gerek buradaki sanatsal çalışmalara katılarak gerekse hocalarımızla birlikte sosyal aktivitelerde bulunarak kendimizi rahatlamış hissediyoruz ve derslerimize daha çok motive oluyoruz." dedi.