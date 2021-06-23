Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
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Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatlarıyla 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında devam eden eğitim öğretim sürecinde okullardaki hem akademik faaliyetler hem de sosyal kültürel etkinlikler devam ediyor.

Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor

MARDİN - Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatlarıyla 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında devam eden eğitim öğretim sürecinde okullardaki hem akademik faaliyetler hem de sosyal kültürel etkinlikler devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatlarıyla 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında devam eden eğitim öğretim sürecinde okullardaki hem akademik faaliyetler hem de sosyal kültürel etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Artuklu ilçesi Öğretmen Canan Verep Anaokulunda açık havada ve salgın tedbirleri alınarak gerçekleştirilen eğitsel faaliyetlere öğretmen ve öğrencilerle birlikte katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ile birlikte çocuklarla etkinlikler kapsamında buluştuklarını söyleyen Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özellikle 18 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında sosyal ve bilimsel etkinlikler 'Telafide Bende Varım' eğitiminden önce eğitim programı ilan etti. Bu kapsamda bizlerde anaokulumuzu ziyaret ettik" diye konuştu.

"Amaç çocukların kaygı ve stres düzeyini en aza indirmek"

Çocuklarımız ve öğretmenlerimizle birlikte salgın sürecindeki evdeki ortamdan daha rahat kurtulabilmek ve kaygı düzeyini en aza indirebilmek için, çocuklarla hep birlikte etkinlikler yapıyoruz vurgusunu yapan Duyan, "Bugünde anaokulumuzda geleneksel zamanın bütün oyun kültürlerini canlandırma ile program yaptık. Canlandırma programını hem öğretmenler hem de il milli eğitim müdürümüz sağ olsunlar, eşlik ederek çocukların o süreçlerdeki kaygı düzeyini düşürmek ve stres ortamından uzaklaşmasına vesile oldu. Bu anlamda program güzel geçiyor. Gerçekten 'Telafide Bende Varım' eğitiminden öncesinde çocukların kültürel ve sportif faaliyetlerde stresi en aza indirmek için bir program uyguladık. Bunların sonuçlarını hep birlikte göreceğiz inşallah" diye konuştu.

Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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