Öğrenciler Ebru Sanatını Öğreniyor

Kilis'te Yunus Emre İlkokulu öğrencileri sosyal etkinlik kapsamında, ebru sanatını öğreniyor.



Ebru Sanatçısı Mehmet Görmez tarafından ilkokul öğrencileri uygulamalı olarak ebru sanatını nasıl yapıldığını öğrendi.



Okul Müdürü Mustafa Vurur, ebru sanatının Türk kültürünün önemli sanatsal çalışmalarından biri olduğunu ifade ederek, bu sanatın tanıtılmasına yönelik verdiği katkılarından dolayı Ebru Sanatçısı Mehmet Görmez'e, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.