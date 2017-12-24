Öğrenciler Ebru Sanatı ve Kara Kalem Resim Çalışması Öğreniyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sosyal etkinlik kapsamında, ebru sanatı ve kara kalem resim çalışması öğreniyor.



Okulun Hazerfen Ahmet Çelebi dersliğinde öğretmen Gamze Türkeş tarafından hafta sonları verilen kursa 12 öğrenci katılıyor.



Öğrencileri ziyaret eden okul müdürü Gökhan Yağcı ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, yapılan çalışmalar hakkında kurs öğretmeni Gamze Türkeş'ten bilgi aldı.



Kurs öğretmeni Türkeş, geleneksel sanatların unutulmasını engellemek ve çocukların geleneksel sanatlara ilgisini arttırabilmek için bu kursu açtıklarını söyledi.