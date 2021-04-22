Öğrenciler, e-Twinning projesi ile bilim konusunda bilgilendiriliyor

Antalya'da Türkiye'nin ve Romanya'nın farklı illerindeki okulların dahil olduğu e-Twinning projesiyle öğrenciler bilim konusunda bilgilendiriliyor.

Antalya'da Türkiye'nin ve Romanya'nın farklı illerindeki okulların dahil olduğu e-Twinning projesiyle öğrenciler bilim konusunda bilgilendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca da desteklenen proje Kars, Antalya, Manisa, Elazığ, Ordu, İstanbul, Balıkesir ile Romanya'nın farklı illerinden 11 öğretmen ve 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Sevgi Karataş da ortağı olduğu projede öğrencilere fark oluşturacak eğitimler veriyor.

Sevgi Karataş, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde bilimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Bu yıl Türkiye'den 9, Romanya'dan da 2 öğretmenle e-Twinning projesine başlattıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Toplamda 11 öğretmenimiz 43 öğrencimiz ile 'Let's Create Scıence Museum' projesine başladık Türkçesi bir bilim müzesi oluşturalım. Projenin amaçlarına gelirsek öğrencilere bilim merakı uyandırmak, bilimi ve bilim dallarını insanlara tanıtmak, şimdiye kadar yapılan icatlardan bahsetmek. Diğer bir amacımız ise öğrencilere yaşayarak ve yaparak öğretmeye başlamak. Bu kapsamda çocuklar e-dergi,müze e-gazete ve sanal müze oluşturmayı video yapmayı öğrendiler. Afiş ve logo tasarlamayı öğrendiler. Diğer bir amacımızda pandemi sürecinde bilimin ne kadar önemli olduğunu vurgulattık çocuklara. Çünkü pandeminin aşılmasını ve pandeminin bitmesinde ön önemli etkenlerden biri aslında bilim. Bu bağlamda aşı çeşitlerini daha önce ki yıllardaki pandemi süreçlerinde yapılan aşıları da tanıttılar çocuklar gazetelerimizde."

Projeyle dünyayı iyileştirme adına bir katkıda bulunmak istediklerini de vurgulayan Karataş, "Yine çocuklar güvenli internet kullanımı ile alakalı seminere katıldılar bununla alakalı etkinlikler düzenledik. Seminerde neler öğrendik onları sıraladık. Her ay ayın öğrencisini seçtik ve ayın öğrencisine ödüller verdik. Onun dışında öğrencilerimiz Türkiye den çeşitli illerdeki arkadaşıyla tanıştılar hem de Romanya'dan arkadaşları ile tanıştılar. Online toplantılar üzerinden birbirlerini tanıdılar ve kendilerini tanıttılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu