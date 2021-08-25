Öğrenciler duraklara artık daha rahat ulaşacak
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Öğrenciler duraklara artık daha rahat ulaşacak

Öğrenciler duraklara artık daha rahat ulaşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak çelik yaya üst geçidinin yapımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaya üst geçidi yapılıyor. Temel betonlarının dökümü yapılan üst geçitte çelik imalatlarına başlandı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli ve konforlu sağlamaları için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kabaoğlu Mahallesi'nde yapımına başlanan üniversite yolu yay üst geçidinin üç ayağının da temel betonları döküldü. Çelik imalatları devam eden üst geçit için 350 metreküp kazı yapılacak. 150 metreküp beton, 16 ton demir, 75 ton da çelik kullanılarak yapılacak yaya üst geçidinde 2 adet asansör yapılacak.

38 METRE UZUNLUK 3 METRE GENİŞLİKTE

Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini güvenli ve kolay bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak çelik yaya üst geçidi, 38 metre uzunlukta 3 metre genişlikte yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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