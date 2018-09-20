Öğrenciler Dünyanın Çevresini Güneşin Gölgesiyle Ölçtü

Düzce'de öğrenciler TÜBİTAK "Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum" projesi kapsamında Antalya, Eskişehir, Bolu ve Samsun'da bulunan öğrencilerle aynı anda dünyanın çevresini güneşin gölgesi ile ölçme deneyi gerçekleştirdi.

Anıtpark Meydanı karşısında yerlere kurulan dünya haritası üzerine Eratosthenes'in MÖ 300'lü yıllarda yaptığı dünyanın çevresini güneşin gölgesiyle ölçme deneyi için yaklaşık 200 öğrenci gruplara ayrıldı.

Farklı hesaplama yöntemleriyle deneyi gerçekleştirmeye çalışan öğrencilere güneşin en dik olduğu saat olan 12.45'te Antalya, Eskişehir, Bolu ve Samsun'da bulunan öğrenciler video konferans yöntemiyle bağlandı.

Birlikte deney yapan öğrencilere Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve öteki ilgililer de katılarak çocuklardan deneyin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi aldı.

Projenin Düzce yürütücüsü Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Arslan, yaklaşık 2 bin yıl önce gerçekleştirilen deneyi öğrencilerle yapmaya çalıştıklarını söyledi.

TÜBİTAK "Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum" projesi kapsamında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Arslan, "Çocuklarımız ve diğer illerle birlikte aynı anda Eratosthenes'in MÖ 300'lü yıllarda yapmış olduğu dünyanın çevresini güneşin gölgesiyle ölçme deneyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede çocuklarımız okullarının önündeki bir ağacın gölgesini hesaplayarak ağacın boyunu ölçmüş olacaklar. Amacımız çocuklarımızı bilimle yetiştirerek merak duymalarını sağlamak." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik sonunda her öğrenci yaptığı deneyin sonucunu sorumlu öğretmenine teslim etti.