DİYARBAKIR - Öğrenciler Diyarbakır annelerinin eylemini resim, deneme ve şiire yansıtacak

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinin direnişi düzenlenen yarışma için "Anne yüreği kazanacak" temasıyla resim, deneme ve şiire yansıtılacak.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinin direnişi düzenlenen yarışma için "Anne yüreği kazanacak" temasıyla resim, deneme ve şiire yansıtılacak.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığınca çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 588 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler için bir yarışma düzenlendi.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, evlat nöbetinde bekleyişini sürdüren Diyarbakır annelerinin mücadelesine başından beri destek olduklarını söyledi.

Hacire anne ile başlayan haklı eyleme her fırsatta katkı sunmaya gayret ettiklerini anlatan Tekdemir, bütün içeriğiyle insani, her yönüyle vicdani bu eylemin mutlaka karşılık bulacağına ve ailelerin evlatlarına kavuşacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

"Amacımız evlat hasretinin bir annenin yüreğine düşürdüğü acıya tercüman olmak"

Tekdemir, terörün zeminini yok edecek en önemli vasıtanın bu annelerin gözyaşı olacağına yürekten inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden de yarışmamızın temasını 'Anne yüreği kazanacak' olarak belirledik. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan, tek gayeleri evlatları olan Diyarbakır annelerinin mücadelesini anlamak, anlatmak, daha iyi tasvir etmek düşüncesiyle bir yarışma başlatıyoruz.

Ortaokul öğrencilerimiz arasında resim, liselerde şiir ve öğretmenler arasında ise deneme yarışması düzenliyoruz.

Yarışmayla annelerimizin sesine ses, soluğuna nefes olmak ümidiyle bu sesi körpe dimağlardan kutlu belagatlerden çıkacak inciler ve mercanlar ile büyütmek niyetindeyiz. Amacımız, çocukları terör örgütü tarafından kandırılan ve alıkonulan anneler ile ilgili farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, evlat hasretinin bir annenin yüreğine düşürdüğü acıya tercüman olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin