Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi
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Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi

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Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi

Adıyaman'da faaliyete geçirilen Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler burada eğlenceli vakit geçirdi.

Adıyaman'da faaliyete geçirilen Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler burada eğlenceli vakit geçirdi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5-C sınıfı öğrencileri Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkezin yetkilileri, gençlik ile ilgili yapılan faaliyetleri öğrencileri anlattı. Öğrencilere açılacak kurslar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler merkezde bulunan çeşitli oyun aletleriyle oynayarak keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler ayrıca Diyanet Vakfının yapmış olduğu yardım çalışmaları hakkında da bilgi edindi.

Öğrenciler, Ramazan ayında Diyanet Gençlik Merkezi'nin yardım kolisi dağıtma etkinliğine katılmak için merkez yetkililerinden söz aldı. - ADIYAMAN

Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi
Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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