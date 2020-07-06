Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı

- Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı Öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlar, öğretmenler tarafından köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

06.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:08

- Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı

Öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlar, öğretmenler tarafından köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak kolları sıvadı. Öğrenciler, büyük bir özveriyle günlük 10 ton'un üzerinde dezenfektan üretiyor. Kurulan bir tesiste sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, el dezenfektanı gibi 12 çeşit temizlik malzemesi üretimi yapıyor. Kamu kurumlarında da kullanılan bu dezenfektan ürünleri ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor.

İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun

Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, "Keskin Meslek, Hep Destek, Tam Destek" adı altında proje başlatıldı. Okul Müdürü Ebru Yürekseven ile öğretmenler, pikap ile köy köy dolaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye kolonya, el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu ve dezenfekten dağıttı. İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun kaldıklarını ifade etti.

"50 aileye dezenfektan verdik"

İhlas Haber Ajansına (İHA), değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Ebru Yürekseven, meslek lisesi olarak bu zorlu süreçte üzerilerine düşen görevleri kendi rızalarıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

12 çeşit temizlik ürünü ürettiklerini dile getiren Yürekseven, "Haliyle dezenfektan üretimi, kolonya üretimi, bir çok temizlik malzemelerinin yanı sıra 12 çeşit ürün ürettik. Bu pandemi sürecinde sahada olmak bizi mutlu ediyor. Biraz daha ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirleyip köy köy gezip bir proje başlattık. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak istedik. Üzerinde biraz tebessüm oluşturmak istedik. İnşallah 'Keskin Meslek, Hep Destek, Tam Destek' projesiyle yola çıktık. Bundan sonraki süreçlerde de elimizden geldiğince de hep destek olmaya çalışacağız inşallah. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah daha güzel günleri görmek dileğiyle. 50 tane aile belirledik. Bu ailelerimizi köy muhtarları ile istişareler yaptık. Yaklaşık 1 ay gibi bir süreç oldu. İstişareler sonucunda ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Bu belirlediğimiz ailelere birer bir kendi ellerimizle hizmeti götürdük" şeklinde konuştu.

Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam Haber
Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı Haber
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Haber
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti Haber
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Motosikleti yüzüstü kullanan sürücü, herkesin can güvenliğini hiçe saydı
Motosikleti yüzüstü kullanan sürücü, herkesin can güvenliğini hiçe saydı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 12:23:29. #1.15#
title