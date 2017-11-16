- Öğrenciler dev uçağı karşılarında görünce şoke oldu

Öğrenciler kendi uçağımızı üretmek için söz verdi



ANTALYA - Antalya Havalimanında yaklaşık 5 yıldır atıl bir durumda duran ve dün gece 3 saatlik çalışmanın ardından Aksu Uçak Lisesi'ne getirilen dev uçağı sabah karşılarında gören öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler Türkiye'nin yerli otomobilinden sonra yerli uçağını da kendileri üretme sözü verdi.

Antalya Havalimanına 5 yıl önce inişi sırasında arıza nedeniyle hasar gören ve şirketin borcundan dolayı satışa çıkartılan yolcu uçağı, hayırsever bir iş adamı tarafından satın alınarak Aksu Uçak Lisesi'ne bağışlandı. 11.1 metre yükseklik, 36,5 metre uzunluk, 28.9 metre kanat açıklığı ve 105,4 metre kanat alanına sahip uçak, havalimanından alındıktan sonra Isparta ve doğu şehirlerine gidilen şehirlerarası yoldan karayolu vasıtasıyla polis eşliğinde taşındı.

3 saatlik çalışmanın ardından okula teslim edildi

Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından okula teslim edilen uçak için Antalya adeta seferber oldu. Uçağın geçiş güzergahında bulunan Antalya-Alanya karayolu 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri tüm kavşaklarda yol güvenliği alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Trafiğin kapatıldığı yolun karşı şeridinden gelen vatandaşlar ise yolda devasa bir uçağı görünce neye uğradığını şaşırdı. Uçağı gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbiri ile yarıştı. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalar sonucunda uçağın şuana kadar sadece gövdesi yerleştirilebildi. Uçağın tüm gövdesinin montaj işlemlerinin bir hafta sürebileceği öğrenildi. Tüm gövdesi yerleştirildikten sonra ise Mart ayından öğrencilerin kullanımına açılması bekleniyor.

"Kendi uçağımızı yapmak için söz veriyoruz"

Sabah saatlerinde ise okula geldiklerinde karşılarında dev bir uçak gören çocuklar adeta şoke oldu. Öğrenciler sevinçlerini fotoğraf çekerek paylaştılar. Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emin Kaya,"Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve okul Müdürümüz Haldun Çevik'e çok teşekkür ederiz. Uçağımız ile çok gururlandık. Bence Türkiye'nin en iyi okulunda okuyoruz. Türkiye'nin en iyi uçak teknikerleri olarak yerli uçağımızı yapmak istiyoruz" dedi. Ayşegül Altun ise "Türkiye'nin en güzel okulunda okuyoruz. Sabah uçağımızı görünce çok mutlu olduk. Sevindik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Kendi uçağımızı yapmak için söz veriyoruz" diye konuştu.

"Çok yerinde bir gelişme oldu"

Özgür Atıl da uçağı heyecan ile karşıladıklarını kaydederek, Türkiye'nin yerli uçak üretiminde ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Okul müdürü Haldun Çevik ise, dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yolcu uçağımızı okulumuzun bahçesine getirdik. Uçağımız bundan sonra okulumuzda bir eğitim materyali olarak hizmet verecek. Bu uçağın okula kazandırılmasında en büyük amacımız, gelecek yıllarda üreteceğimiz yerli uçakların çalışan grubunda Aksu Uçak Bakım Teknolojileri okulunun öğrencileri de olacak. Öğrencilerimizin ufuklarını geniş tutmaları, heyecanlarını yitirmemeleri adına çok yerinde bir gelişme oldu" dedi.

"Kendi uçağımızı yapar duruma geleceğiz"

Çevik ayrıca, "Yakın bir zamanda kendi araçlarımızı üretir ve kullanır hale geleceğiz. İnanıyorum ki çok kısa bir süre sonra bu yatırımların verdiği sonuçlardan çıkarak kendi uçağımızı yapar duruma geleceğiz. Benim amacım yerli uçağımızın üretiminde öğrencilerimi görebilmektir. Şuanda hedefimize çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu uçak üzerinde öğrencilerimize bir çok eğitim vereceğiz" açıklamasını yaptı.