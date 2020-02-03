: Öğrenciler derslerinde sıralarındaki görsellerden yardım alıyor

03.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:02

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir ilkokulda sıraların üzerinin derslerle ilgili görsellerle kaplı olması dikkati çekiyor.

Kemalpaşa İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ferhat Kurtkuş, sınıftaki sıralara üzerilerinde coğrafya, Türkçe, İngilizce, matematik gibi derslerle ilgili bilgi ve görsellerin yer aldığı örtüler koydu.

Öğrenciler, kitapların yanı sıra örtülere bakarak Türkiye haritası, kas ve iskelet sistemi, çarpım tablosu, gezegenler, eş ve zıt anlamlı kelimeler, İngilizce sözlükler gibi konuları öğrenme imkanı buluyor.

Ferhat Kurtkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette dolaşırken masa örtülerini gördüğünü ve çok hoşuna gittiğini söyledi.

Örtülerdeki bilgilerin hepsinin 3. sınıfa hitap etmediğini fakat ürünün gelecek senelerde de kullanılabileceğini belirten Kurtkuş, "Çocuklar bunlara bakarak bizim anlattıklarımızın dışında bir şeyler öğreniyor. Çocuklar duyduğunun bir kısmını unutur fakat yaptığını ve gördüğünü unutmaz. Özellikle yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli. Masa örtüleri sayesinde biz de çocuklarımızın görerek öğrenmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Örtüler her hafta sıralar arasında değiştiriliyor

Çocukların kendi kendilerine bir şeyler araştırarak bulabilmemin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kurtkuş, bu durumdan kendilerinin de velilerin de mutlu olduğunu anlattı.

İlkokulun ilk 3 sınıfında sınav yapılmadığına işaret eden Kurtkuş, "Gelecek sene örtüleri kaldırıp sınav yapayım diye bir niyetimiz yok. Öğrencilerim masa örtüsünde bulunan 100-150 İngilizce kelimeyi ezberlemiş. Bu bile onların kelime dağarcıklarının artmasına vesile oluyor. Ritmik saymaları, çarpım tablosunu işliyoruz, hepsini biliyorlar. Bilmeyen de buradan bakıp öğreniyor. Sıralardaki örtüleri her hafta değiştirerek farklı konuları farklı öğrencilerin görmesini sağlıyoruz." dedi.

Sınıf öğrencilerinden Amine Gazi, bu hafta sırasındaki örtüde çarpım tablosu bulunduğunu dile getirerek, "Unuttuklarımıza bakarak aklımıza getiriyoruz. Örtüler değişince yeni bilgiler öğreniyoruz. Görerek öğrendiğimiz için aklımızda çok fazla bilgi kalıyor." diye konuştu.

Ekin Deligöz ise sırasındaki örtüde saatler, mevsimler, aylarla ilgili bilgiler bulunduğunu aktararak, bu yılki konuları olmasa da basit kesirleri de öğrendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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