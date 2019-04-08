Öğrenciler Dersi Adliyede İşledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı öğrencileri, Şarkışla Adalet Sarayı'nı gezerek, ders konularını burada işledi.

Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, Adalet Alanı öğretmenleri İbrahim Büyükekiz ve Semiha Akkoç ile adliye binasına gelen bir gurup öğrenci, Adliye Sarayı'nda duruşma salonlarını ve savcıları ziyaret ederek kurumun işleyişini yerinde gördü.

Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk'ü de makamında ziyaret eden öğrenciler, savcılık ve görevleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Türk, derslerinde başarı diledi.

Kaynak: AA