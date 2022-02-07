Öğrenciler dersbaşı yaptı
AA, Hüseyin Demirci - Güncel
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Öğrencilerin okula gelişi İstiklal marşı okunması Öğrencilerin sınıflara geçmesi İki öğrencinin kısa konuşması Sınıftan genel görünüm KARS - 2021-2022 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.
KARS (AA) - Öğrencilerin okula gelişi
İstiklal marşı okunması
Öğrencilerin sınıflara geçmesi
İki öğrencinin kısa konuşması
Sınıftan genel görünüm KARS - 2021-2022 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullarına gelen öğrenciler 15 günlük tatilin ardından arkadaşlarıyla buluştu.