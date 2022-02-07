Öğrenciler dersbaşı yaptı - Haberler
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Öğrenciler dersbaşı yaptı

AA, Hüseyin Demirci - Güncel
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Öğrencilerin okula gelişi İstiklal marşı okunması Öğrencilerin sınıflara geçmesi İki öğrencinin kısa konuşması Sınıftan genel görünüm KARS - 2021-2022 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.

KARS (AA) - Öğrencilerin okula gelişi

İstiklal marşı okunması

Öğrencilerin sınıflara geçmesi

İki öğrencinin kısa konuşması

Sınıftan genel görünüm KARS - 2021-2022 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullarına gelen öğrenciler 15 günlük tatilin ardından arkadaşlarıyla buluştu.

Öğrenciler dersbaşı yaptı

Öğrenciler dersbaşı yaptı

Öğrenciler dersbaşı yaptı

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

İstiklal Marşı, Kars, Güncel, Haber

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