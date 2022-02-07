Öğrenciler ders başı yaptı - Haberler
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Öğrenciler ders başı yaptı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu -Öğrencilere dezenfektan verilmesi -Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması -İstiklal Marşı'nın okunması -Öğrencilerin sınıflara alınması -Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

AYDIN (AA) - Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu

-Öğrencilere dezenfektan verilmesi

-Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması

- İstiklal Marşı'nın okunması

-Öğrencilerin sınıflara alınması

-Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğrencileri derse başladı.

Öğrenciler ders başı yaptı

Öğrenciler ders başı yaptı

Öğrenciler ders başı yaptı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İstiklal Marşı, okul müdürü, Aydın, Güncel, Haber

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