Öğrenciler ders başı yaptı
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu -Öğrencilere dezenfektan verilmesi -Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması -İstiklal Marşı'nın okunması -Öğrencilerin sınıflara alınması -Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.
AYDIN (AA) - Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu
-Öğrencilere dezenfektan verilmesi
-Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması
- İstiklal Marşı'nın okunması
-Öğrencilerin sınıflara alınması
-Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğrencileri derse başladı.