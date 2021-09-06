Öğrenciler ders başı yaptı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun Mevlana İlkokulu'na gelmesi Okul bahçesinde çocuklarla sohbet etmesi Sınıftaki öğrenciler Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun öğrenciler ile sohbeti Öğrencilere hediye verilmesi Siirt'te öğrenciler ders başı yaptı SİİRT - Siirt'te 2021-2022 eğitim öğretim...

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun Mevlana İlkokulu'na gelmesi

Okul bahçesinde çocuklarla sohbet etmesi

Sınıftaki öğrenciler

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun öğrenciler ile sohbeti

Öğrencilere hediye verilmesi Siirt'te öğrenciler ders başı yaptı

SİİRT - Siirt'te 2021-2022 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Siirt'te de yaklaşık 90 bin öğrenci ders başı yaptı.

Mevlana İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu yeni dönemde maske, mesafe ve hijyen hususuna dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Hacıbektaşoğlu, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerle de görüşen Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi, onlara salgına karşı hijyen setini dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı