Öğrenciler ders başı yapıp, "Evden çıkmayın" mesajı verdi Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.

Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders verilmesini takip eden Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, sisteme adapte oldu.

EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine mesaj verip, "Biz ders çalışıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, lütfen siz de dışarı çıkmayın" dediler. - MALATYA

Kaynak: İHA