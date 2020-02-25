Öğrenciler depremde kaybettikleri arkadaşlarını unutmadı

25.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:47

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih Civelek'i unutmayan arkadaşları, mezarına karanfil bırakıp dua okudu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak annesi Ayşe (46) ile hayatını kaybeden Muhammed Salih Civelek'i (9) arkadaşları unutmadı.

Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulunda okuyan 3-C sınıfı öğrencileri beraberlerinde öğretmenleri ve okul müdürü ile Muhammed Salih Civelek'in Harput Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Arkadaşlarının mezarına karanfil bırakan öğrenciler, dua okudu.

Okul müdürü Zülfü Dilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çok etkilendi. Rehber öğretmenimizle sürekli öğrencilerimizin yanındayız. İnşallah bu sıkıntıyı beraber atlatacağız." dedi.

- Doktor olmayı hayal ediyordu

Sınıf öğretmeni Ahmet Çelik de, "3-C sınıfı ailesi olarak 'meleğimizin' mezarını ziyarete geldik. Rabbim ailesine ve bizlere sabırlar ihsan etsin. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, Muhammed Salih'in doktor olmayı hayal ettiğini belirterek, "Çok başarılı ve davranışlarıyla örnek bir öğrencimizdi. Parmakla gösterilecek bir öğrenciydi." diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Sait Çam, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Çam, mezarına gelerek, dua ettiği arkadaşını çok özleyeceğini söyledi.

Ecrin Dağaşan ise arkadaşlarını mezarında ziyaret ettiklerini, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA