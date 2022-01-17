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Öğrenciler daha güvenli giriş çıkış yapabilecek

Öğrenciler daha güvenli giriş çıkış yapabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeniyalı Mahallesi halk meclisi sırasında Atatürk Ortaokulu idarecilerinin, öğrencilerin daha rahat giriş çıkışını sağlamak amacıyla Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten istedikleri sürgülü kapı, ekipler tarafından yenilendi.

Yeniyalı Mahallesi halk meclisi sırasında Atatürk Ortaokulu idarecilerinin, öğrencilerin daha rahat giriş çıkışını sağlamak amacıyla Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten istedikleri sürgülü kapı, ekipler tarafından yenilendi.

Yeniyalı Mahallesi halk meclisi toplantısında Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten, okul idarecilerinin bir talebi oldu. Eğitimciler, Atatürk Ortaokulu'nun ana giriş çıkışında bulunan ve bozuk olan sürgülü kapı dolayısıyla öğrencilerin dar olan alandan girip çıkmaya çalıştığını belirtti. Başkan Şener Söğüt'ün talimatıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Program dahilinde çalışmalara başlayan ekipler, kısa süre içerisinde sürgülü kapının tamir işlemlerini gerçekleştirerek, kullanışlı ve daha güvenli hale getirdi. - KOCAELİ

Öğrenciler daha güvenli giriş çıkış yapabilecek

Öğrenciler daha güvenli giriş çıkış yapabilecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şener Söğüt, Okul, Yerel, Haber

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