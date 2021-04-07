Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
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Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Sağlık

Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir okulda öğrenciler artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi, vatandaşlara maske dağıttı.

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Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir okulda öğrenciler artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi, vatandaşlara maske dağıttı.

Genç ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ülke ve il genelindeki Covid-19 vaka artışına dikkat çekti. Cumhuriyet Caddesi'nde sosyal mesafeye dikkat ederek bir araya gelen öğrenciler farkındalık yürüyüşü yaptı. Ellerindeki dövizlere Türkçe ve Zazaca uyarılar yazarak hem vatandaşları bilgilendirdi, hem de maske dağıtımı yaptı.

Son günlerde artan vakalara dikkat çeken Okul Müdürü Abdurrahman Yılmaz, "Biz de bu vesile ile özellikle eğitimci olmamız nedeniyle okullarımızdaki eğitimin aksamaması için öğrencilerimizin okuldan uzak kalmaması için ne yapabiliriz diye düşündük. Toplumda bir farkındalık oluşturmak adına, öğrencilerimizin okul ile olan bağının kesilmesini istememek adına böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk. İnsanlarımız biraz dikkat ediyor ama biraz gevşeklikte var son dönemlerde. Biz bu gevşekliğin bitmesi adına bir farkındalık oluşturmak istedik. İnanıyorum ki inşallah bu farkındalıktan sonra halkımızda bu bilincin tekrar yeşermesi özellikle öğrencilerimiz açısında iyi olur. Hepimizin en kıymetli varlığı çocuklarıdır, öğrencilerimizdir" dedi.

Temizliğe, maske ve mesafeye dikkat çekmek istedikleri aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "Öğretmen ve öğrencilerimiz farkındalık oluşturmak amacıyla Korona farkındalık yürüyüşü tertip ettiler. Bu yürüyüşteki amacımız halkımızın dikkatini çekmek. Özellikle bu salgın hastalığa dikkat çekmek. Temizliğe, maske ve mesafeye dikkat çekmek" diye konuştu.

İlçede tedbirlere uyulmadığını belirten ve bu nedenle vaka artışının olduğunu aktaran öğrencilerden Hatice Beri de, "Böyle bir etkinlik düzenledik çünkü ilçemizde sosyal mesafeye, maske kuralına uyulmuyor. Bundan dolayı da vaka sayıları artış göstermektedir. Bu sebepten dolayı okulumuz kapanıyor, eğitimimizden geri kalıyoruz. Böyle bir etkinlik yaptık ki inşallah vatandaşlarımız da buna uyarak daha dikkatli olurlar biz de okulumuza devam etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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